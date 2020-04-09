Жителі Індії завдяки карантину вперше за 30 років побачили Гімалії

Жителі північного індійського штату Пенджаб вперше за 30 років побачили гірський хребет Гімалаїв, що на відстані понад 100 кілометрів, через зменшення забруднення повітря, спричиненого карантинними обмеженнями.

Як зазначає CNN, місцеві жителі почали ділитися в Інтернеті світлинами з видом на гори.

"Вперше за майже 30 років я міг чітко побачити Гімалаї, оскільки внаслідок карантину в Індії очистилося повітря. Просто дивовижно", - написав Манджіт Кан.

Як зазначається, це явище стало можливим завдяки різкому поліпшенню якості повітря в останні тижні після того, як промислові підприємства припинили працювати, автомобілі звільнили дороги, а авіакомпанії скасували рейси через пандемію коронавірусу.

За даними Департаменту по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища Індії, у Нью-Делі рівень забруднення повітря PM10 в перший день карантинних обмежень зменшився на 44%.

У звіті зазначається, що загалом у 85 містах Індії зафіксовано менше забруднення повітря за перший тиждень загальнонаціонального карантину.

З 22 березня в Індії діє жорсткий карантин через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Індії закрили на карантин 20 осередків спалаху коронавірусу COVID-19 у столиці Нью-Делі і 15 округів у штаті Уттар-Прадеш.

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За словами заступника головного міністра національної столичної території Маніша Сісодії, "нікому не дозволено в’їхати або виїхати з цих районів".

Жорсткі обмеження у цих районах діятимуть до 15 квітня.

За даними сайту Worldometer, в Індії зафіксовано 6 237 випадків зараження COVID-19, з них 569 осіб вилікувалися від хвороби, а 186 – померли.