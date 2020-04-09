Жителі Індії завдяки карантину вперше за 30 років побачили Гімалії
Як зазначає CNN, місцеві жителі почали ділитися в Інтернеті світлинами з видом на гори.
"Вперше за майже 30 років я міг чітко побачити Гімалаї, оскільки внаслідок карантину в Індії очистилося повітря. Просто дивовижно", - написав Манджіт Кан.
Як зазначається, це явище стало можливим завдяки різкому поліпшенню якості повітря в останні тижні після того, як промислові підприємства припинили працювати, автомобілі звільнили дороги, а авіакомпанії скасували рейси через пандемію коронавірусу.
За даними Департаменту по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища Індії, у Нью-Делі рівень забруднення повітря PM10 в перший день карантинних обмежень зменшився на 44%.
У звіті зазначається, що загалом у 85 містах Індії зафіксовано менше забруднення повітря за перший тиждень загальнонаціонального карантину.
З 22 березня в Індії діє жорсткий карантин через пандемію коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, в Індії закрили на карантин 20 осередків спалаху коронавірусу COVID-19 у столиці Нью-Делі і 15 округів у штаті Уттар-Прадеш.
За словами заступника головного міністра національної столичної території Маніша Сісодії, "нікому не дозволено в’їхати або виїхати з цих районів".
Жорсткі обмеження у цих районах діятимуть до 15 квітня.
За даними сайту Worldometer, в Індії зафіксовано 6 237 випадків зараження COVID-19, з них 569 осіб вилікувалися від хвороби, а 186 – померли.