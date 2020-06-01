У Києві на вихідні випало найбільше за останні 129 років опадів

У суботу, 30 травня, в Києві випала рекордна кількість опадів, востаннє таке значення фіксували у 1891 році.

Про це поінформувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського в Києві у суботу на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

Дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Дощі у Києві та на Київщині / Фото: Олена Худякова та Інна Бородаєва, Укрінформ

Як повідомлялося, через дощі та вітер повітря у Києві стало дещо кращим.