Кличко пояснив, чому Київ "тоне" під час злив

Міські служби вивчають ті місця, де були підтоплення під час дощу, аби поставити там більш потужні насоси.

Про це під час брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Також буде здійснена реконструкція системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях. Там, де роблять капремонти доріг, скрізь ставлять нову систему зливової каналізації", - розповів Кличко.

Кличко зазначив, що за даними метеоцентру, в столиці за три дні випала місячна норма опадів, тому гідрослужба Київавтодору працює в посиленому режимі.

"Біля проблемних ділянок під час злив чергувала і працювала спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу "Лівобережної". Також комунальні служби знову здійснять очищення стоків. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, яке забивається в решітки зливостоків. Я звертаюсь і до мешканців міста не викидати сміття на вулиці, бо його теж відносить в стоки", - наголосив він.

Також він підкреслив, що у столиці є 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не оновлювали десятиліттями.