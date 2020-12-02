Цьогорічна осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років спостережень

Осінь у 2020 році у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року, при цьому упродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Календарна осінь закінчилася, а метеорологічна зима ще не настала. Вона розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження", - йдеться у повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на проспекті Науки, середня температура повітря цьогорічної осені становила +11,6ºС, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином, осінь-2020 виявилася найтеплішою з 1881 року. Упродовж сезону було зафіксовано 6 температурних рекордів.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 3,8 градусів морозу, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°С. До речі, в цей день максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Опадів восени у Києві випало 162 мм, що становить 122% кліматичної норми.

Раніше повідомлялося, що середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.