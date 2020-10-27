«Бабине літо» у Києві тривало чотири дні

Цьогоріч у Києві «бабине літо» тривало чотири дні.

Про це повідомляє Центральна агеофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

"У цьому році рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало «бабине літо», яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня і тривало до 25 жовтня", - ззначають в обсерваторії.

Згідно з розрахунками українських кліматологів, «бабине літо» охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°С.