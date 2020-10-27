Синоптик прогнозує в Україні ще кілька днів «лайт-літа»

У найближчі дні в Україні буде сухо та тепло, але з п’ятниці, 30 жовтня, очікується похолодання і дощі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Фейсбуці.

«В Україні 28-29 жовтня ще побуде тепла, переважно суха, і навіть часто сонячна погода. А ось з п'ятниці почнуть сповзати стовпчики термометрів вниз та підійдуть звідусіль різні дощі - від густої хмарності, невеликих опадів до помірних, сумних, осінніх», - прогнозує вона.

За словами Діденко, 28 жовтня у більшості областей України протягом дня очікується +13+18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Вітер буде з південного сходу, невеликий або помірний. Дощів у середу в Україні не передбачається - антициклон.

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«У Києві завтра буде тепло та без дощів, вдень до +15 градусів. У столиці також є ще два дні такого собі лайт-літа, тепла і суха погода навколо, а з 30 жовтня температура повітря знизиться, з'являться дощі», - додає синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у вівторок, 27 жовтня, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 12-17°; у південній частині – до 20° тепла.