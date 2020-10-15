Київ встановив ще один температурний рекорд

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч проти 14 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +14,5°С.

Про це йдеться у повідомленні на сайті обсерваторії.

Як зазначається, попереднє рекордне значення +12,0°С 1993 року перевищено на 2,5°С.

Раніше повідомлялося, що загалом з початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.

Крім того, цьогорічний вересень у столиці повторив рекорд понад 100-річної давнини (1909 року): середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,5°С.

Повідомлялося також, що цьогорічне літо в Києві стало другим найспекотнішим за 139 років: середня температура повітря становила +21,7ºС, що на 3ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших з 1881 року.

фото: М,Ковальчук