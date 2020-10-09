У Києві - третя поспіль рекордно тепла ніч за період спостережень

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч проти 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою за всю історію метеоспостережень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті обсерваторії.

Як зазначається, ніч проти 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +13,4°С. Попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С.

Це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці.

Як повідомлялося, ніч проти четверга, 8 жовтня, виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +15,1°С. Попереднє рекордне значення +13,6°С 1893 року перевищено на 1,5°С. А вночі проти 7 жовтня температура не опустилася нижче +14,5°С. Попереднє рекордне значення +13,8°С 1893 року перевищено на 0,7°С.

Як повідомлялося, загалом з початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.