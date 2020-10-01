Вересень у Києві повторив рекорд понад 100-річної давнини

За даними спостережень метеостанції цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року. Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,5°С.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерва+торії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,5°С. Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року.

Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалась. У столиці лише п’ять днів з 18 по 20; 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вищою +15 градусів.

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Також він виявився унікальним, бо цьогорічний максимум температури повітря у Києві зафіксовано 1 вересня: +34,7°С. Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +6,9°С.

Крім того, на проспекті Науки випало 31 мм опадів, що становить дві третини кліматичної норми, і тому вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади у столиці.