Цьогорічне літо у Києві побило шість температурних рекордів

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві становила +21,7ºС, перевищивши на 3,0ºС кліматичну норму і забезпечивши другу позицію серед найспекотніших з 1881 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, найхолодніше було на початку календарного літа - 2 та 3 червня, коли температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотнішим виявилось 20 серпня, коли температура після полудня піднялась до +34,1°С.

Днів зі спекою, яка перевищила 30°С, було 25, причому майже порівну в кожний місяць.

Як підкреслили в обсерваторії, за літо у Києві встановлено 6 температурних рекордів.

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Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми, воно ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Як повідомлялося, цьогорічний травень у Києві виявився найхолоднішим у XXI сторіччі, а нинішнє літо прийшло з тритижневим запізненням.