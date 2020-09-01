У Києві ніч на 1 вересня виявилася найтеплішою за 140 років

У столиці в ніч на 1 вересня температура не опустилася нижче +21,9°C, чого не фіксувалося останні 140 років.

Про це Укрінформу повідомили у Центральні геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, адже температура не опустилася нижче +21,9°C. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°C перевищено аж на 3°C", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, цьогорічний травень у Києві виявився найхолоднішим у XXI сторіччі, а нинішнє літо прийшло до Києва з тритижневим запізненням.