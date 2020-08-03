Метеорологи назвали “найконтрастніші” дні липня у столиці

Найхолодніше було 8 липня — температура під ранок опустилась до +11,7°C, а 29 липня прогріло до +32,7°C.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в Фейсбук, передає Укрінформ.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря липня у Києві становила +21,9°C, що перевищило кліматичну норму на 2,6°C", - йдеться у повідомленні.

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Загалом було 8 днів з температурою повітря вище 30°C

Як повідомляється, опадів у Києві в липні випало лише 46,5 мм, що склало 53% кліматичної норми за місяць.