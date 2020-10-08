У Києві друга ніч поспіль б’є температурний рекорд

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 8 жовтня у Києві виявилася найтеплішою за весь період спостережень, адже температура не опустилася нижче +15,1°C.

Про це йдеться у повідомленні на сайті обсерваторії.

Як зазначається, попереднє рекордне значення +13,6°C 1893 року перевищене на 1,5°C.

В обсерваторії також повідомили, що 7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів – 39 мм, що на 11 мм більше, ніж у 1905 році.

Як повідомляв Укрінформ, ніч на середу, 7 жовтня, у столиці виявилася найтеплішою за весь період спостережень: температура не опустилася нижче +14,5°C.

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Раніше повідомлялося, що цьогорічний вересень у столиці повторив рекорд понад 100-річної давнини (1909 року): середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°C, що перевищило кліматичну норму аж на 4,5°C. А цьогорічне літо в Києві стало другим найспекотнішим за 139 років: середня температура повітря становила +21,7ºС, що на 3ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших з 1881 року.