Глобальне потепління може негативно впливати на навчання школярів

Глобальне потепління може негативно впливати на навчання школярів

Дослідження
Укрінформ
Збільшення кількості навчальних днів, під час яких температура повітря перевищує 26,7 градуса Цельсія, може сприяти зниженню успішності серед школярів.

 Як передає Укрінформ, таку думку висловили вчені з Каліфорнійського університету, грунтуючись на дослідженні, опублікованому в журналі Nature Human Behaviour.

Вчені проаналізували співвідношення даних про шкільну успішність у 58 розвинених світу і країн, що розвиваються, і окремо - у 12 тисячах шкільних закладах США, з кліматичними умовами за досліджуваний період.

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Дані, що вивчались, показали, що швидкість навчання знижується зі збільшенням кількості спекотних шкільних днів.

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Ці результати свідчать про те, що кліматичні зміни можуть впливати на відмінності в освітній успішності як між країнами, так і всередині них в залежності від соціально-економічного статусу учнів.

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