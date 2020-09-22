Світ рухається до того, що влітку в Арктиці взагалі не буде льоду - вчені

Вчені Національного центру даних про лід і сніг (NSIDC) Університету Колорадо в Боулдері, США, повідомили, що влітку цього року морський лід в Арктиці розтанув до другої за розміром мінімальної площі за останні 42 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

За словами директора Центру Марка Серріза, це катастрофічне танення льоду сталося в результаті підвищення температури у Сибірі та масштабних лісових пожеж.

Він додав, що наразі світ рухається по траєкторії, коли влітку на Арктиці взагалі не буде льоду.

За даним NSIDC, цьогорічний мінімум морського льоду в Арктиці, станом на 15 вересня, становив 3,74 квадратних кілометрів.

Зазначається, що на відміну від танення льодовиків на суші, танення морського льоду безпосередньо не сприяє підвищенню рівня моря, оскільки лід вже знаходиться на воді. Водночас зменшення морського льоду означає, що на воді буде знаходитися менше льоду для віддзеркалювання сонячних променів, які в стою чергу будуть потрапляти в океани й підігрівати їх.