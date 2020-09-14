Глобальне потепління: від Гренландії відколовся величезний шматок криги

Від найбільшого в Арктиці шельфового льодовика 79N (Nioghalvfjerdsfjorden), на північному сході Гренландії відколовся величезний шматок криги.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.

Науковці стверджують, що це доводить, наскільки швидко впливає глобальне потепління на цей регіон.

Ділянка, на якій стався розкол, займає приблизно 110 квадратних кілометрів. Супутникові знімки показують, що крига розсипалася на багато дрібних шматочків.

Льодовик 79N має 80 км завдовжки та 20 км завширшки. На передньому краї льодовик роздвоюється, одне з відгалужень повертає на північ. Саме ця частина відкололася.

На супутникових знімках також видно, що на поверхні льодовика багато талих ставків. Згідно з даними науковців, це свідчить про підвищення температури повітря. Наявність талої води також негативно впливає на льодовики: вона затікає в утворені щілини, через що утворюються нові тріщини та розколи.

Нагадаємо: науковці з Лідського університету та Данського метеорологічного інституту дійшли висновку, що клімат на Землі змінюється за найгіршим сценарієм.

Згідно з даними науковців, льодові щити у Гренландії й на Антарктиці, танення яких стрімко прискорюється, вже призвели до підняття рівня моря на 1,8 сантиметра з 1990-х років. Зокрема, танення Антарктичного льодового щита призвело до підняття рівня моря на 7,2 міліметра, а Гренландського - на 10,6 міліметра.

Дослідники переконані, що в разі збереження темпів танення льодових щитів рівень моря підніметься ще на 17 сантиметрів. Це, своєю чергою, може призвести до того, що до кінця цього сторіччя 16 мільйонів людей будуть страждати від щорічних паводків.

Фото: ESA