Зміна клімату стане найсерйознішою проблемою людства - Байден

Зміна клімату стане найсерйознішою проблемою людства - Байден

Укрінформ
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден заявив, що кліматична криза незабаром стане найсерйознішою загрозою для майбутнього людства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

У заяві, опублікованій у суботу, Байден пов'язав масштабні лісові пожежі, які вирують на заході США - у штатах Каліфорнія, Орегон і Вашингтон - зі змінами клімату.

«Наукові дані ясно показують, що... зміна клімату є неминучою загрозою усталеному образу нашого життя», - заявив Байден.

Він закликав діяти вже зараз, щоб уникнути майбутнього, «повного безперервного шквалу трагедій, подібних до тієї, яку американські сім'ї переживають сьогодні на Західному узбережжі».

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На думку Байдена, без боротьби зі зміною клімату лісові пожежі й інші погодні катаклізми будуть посилюватися, наражаючи на небезпеку життя десятків мільйонів американців, руйнуючи економічну безпеку держави.

Як повідомлялося, вже три тижні в Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні вирують лісові пожежі.

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Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків і спричинила смерть щонайменше 25 осіб.

Фото: АА

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