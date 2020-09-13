Зміна клімату стане найсерйознішою проблемою людства - Байден

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден заявив, що кліматична криза незабаром стане найсерйознішою загрозою для майбутнього людства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

У заяві, опублікованій у суботу, Байден пов'язав масштабні лісові пожежі, які вирують на заході США - у штатах Каліфорнія, Орегон і Вашингтон - зі змінами клімату.

«Наукові дані ясно показують, що... зміна клімату є неминучою загрозою усталеному образу нашого життя», - заявив Байден.

Він закликав діяти вже зараз, щоб уникнути майбутнього, «повного безперервного шквалу трагедій, подібних до тієї, яку американські сім'ї переживають сьогодні на Західному узбережжі».

На думку Байдена, без боротьби зі зміною клімату лісові пожежі й інші погодні катаклізми будуть посилюватися, наражаючи на небезпеку життя десятків мільйонів американців, руйнуючи економічну безпеку держави.

Як повідомлялося, вже три тижні в Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні вирують лісові пожежі.

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Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків і спричинила смерть щонайменше 25 осіб.

Фото: АА