Пожежі у Каліфорнії спричинили зміни клімату – губернатор

Лісові пожежі, які вирують на Західному узбережжі США, спричинила рекордна спека та потужні вітри, що стали наслідком зміни клімату.

Як передає Укрінформ, про це сказав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, інформує BBC.

За його словами, ці пожежі показують, що дебати щодо змін клімату мають бути припинені "Просто приїдьте до штату Каліфорнія. Побачте це на власні очі", - сказав він журналістам з обгорілих гірських схилів.

Вже три тижні в Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні вирують лісові пожежі.

Стихія, якій сприяє посушлива погода, зруйнувала тисячі будинків та стала причиною смерті щонайменше 25 людей.

У п'ятницю губернатор штату Орегон Кейт Браун заявила про десятки зниклих безвісти лише в її штаті.

Загалом протягом останніх тижнів унаслідок пожеж згоріли 4,5 млн акрів - площа більша за Коннектикут та трохи менша за Вельс, повідомляє Національний пожежний центр США.

Як повідомлялося, американський штат Орегон став епіцентром масштабних лісових пожеж. Унаслідок стихії вже загинули щонайменше 25 людей. Понад півмільйона осіб змушені залишити свої будинки, рятуючись від смертоносних лісових пожеж.

Фото: CNN