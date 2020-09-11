Лісові пожежі у США: масові евакуації, більше десятка загиблих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу.
Губернатор штату Орегон Кейт Браун заявила, що точна кількість загиблих ще не відома, але вже підтверджено як мінімум чотири жертви. У Каліфорнії підтверджено не менше 10 смертей, ще 16 вважаються зниклими безвісти.
По штату Орегон вирують десятки пожеж, що роздуваються надзвичайно спекотним суховієм, і принаймні одну розглядають як підпал. Дим від лісових пожеж у Каліфорнії зафарбував небо в помаранчевий колір.
На даний час більше 100 лісових пожеж охопили 12 західних штатів США. Орегон, Каліфорнія і Вашингтон найбільш постраждали від пожеж, які в деяких випадках знищили цілі міста.
За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, близько 1,7 мільйона гектарів землі були знищені.