Лісові пожежі у США: масові евакуації, більше десятка загиблих

Більше ніж півмільйона осіб у штаті Орегон, США, змушені покинути свої будинки, рятуючись від смертоносних лісових пожеж, мінімум чотири людини там загинули, і ще десять жертв підтвердили в Каліфорнії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву владу.

Губернатор штату Орегон Кейт Браун заявила, що точна кількість загиблих ще не відома, але вже підтверджено як мінімум чотири жертви. У Каліфорнії підтверджено не менше 10 смертей, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

По штату Орегон вирують десятки пожеж, що роздуваються надзвичайно спекотним суховієм, і принаймні одну розглядають як підпал. Дим від лісових пожеж у Каліфорнії зафарбував небо в помаранчевий колір.

На даний час більше 100 лісових пожеж охопили 12 західних штатів США. Орегон, Каліфорнія і Вашингтон найбільш постраждали від пожеж, які в деяких випадках знищили цілі міста.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, близько 1,7 мільйона гектарів землі були знищені.