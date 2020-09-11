У світі зафіксували 28,3 мільйона випадків коронавирусу

Станом на ранок 11 вересня в світі зареєстрували 28 328 087 випадок коронавирусу, зокрема 913 918 смертей і 20 342 702 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу в світі зафіксовано 10 410 нових випадків і 626 нових смертей від захворювання.

Найбільша кількість нових випадків за сьогодні виявлено в Мексиці, там зафіксовано 4 857 нових хворих і 554 загиблих.

У США на сьогодні зафіксовано 6 588 163 випадки, в Індії - 4 562 414 (зокрема 2 689 нових), а в Бразилії 4 239 763.