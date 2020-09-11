Прем'єр Фінляндії втретє перейшла на "дистанційку" через ризик COVID-19

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін знову почала виконувати свою роботу в дистанційному режимі через те, що раніше могла зазнати ризику зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle з посиланням на канцелярію уряду Фінляндії.

У відомстві уточнили, що йдеться про запобіжний захід, адже симптомів коронавірусу в глави уряду немає. Вона почувається добре, та все одно здасть тест на коронавірус.

Від четверга Санна Марін працюватиме у своїй резиденції Кесяранта, у засіданні уряду вона братиме участь по відеозв'язку.

Видання нагадує, що до досі Марін двічі переходила на віддалену роботу: вперше у квітні через ризик зараження коронавірусом, а вдруге - наприкінці серпня через те, що у неї з'явилися симптоми респіраторного захворювання.

Як зазначалося, у світі зафіксовано понад 28,2 млн випадків COVID-19, у тому числі 911,1 тис. летальних, одужали більш як 20,2 млн осіб.

Фото: Sanna Marin, Фейсбук