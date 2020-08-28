Фінляндія заборонила в'їзд українським збирачам ягід через COVID-19

Уряд Фінляндії запроваджує обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн, які не входять до ЄС, і де фіксується несприятлива епідеміологічна ситуація з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно торкнеться, зокрема, українських збирачів.

У списку дозволених країн, громадяни яких можуть приїжджати на роботи зі збирання ягід, тепер лишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.

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Як і раніше, іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники. На пункті пропуску Прикордонна служба за необхідності зв'язується з компанією для підтвердження зазначеної в документах інформації.

Як повідомляв Укрінформ, Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня.