Обмеження на в’їзд іноземців: Шмигаль пояснив, кого пустять в Україну

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

«Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, перебувають тут транзитом, дипломати та консули», - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що у середу уряд вирішив тимчасово обмежити в’їзд деяким категоріям іноземців на території України, щоб запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня.