Обмеження на в’їзд іноземців: Шмигаль пояснив, кого пустять в Україну

Обмеження на в’їзд іноземців: Шмигаль пояснив, кого пустять в Україну

Укрінформ
Громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування та потребують додаткового захисту, можуть повідомити про це українським прикордонникам та потрапити на територію України попри введення тимчасового обмеження в’їзду деяким категоріям іноземців.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

«Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, перебувають тут транзитом, дипломати та консули», - зазначив Шмигаль.

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Він нагадав, що у середу уряд вирішив тимчасово обмежити в’їзд деяким категоріям іноземців на території України, щоб запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня.

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