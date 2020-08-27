Заборона на в’їзд для іноземців: депутат каже, що для білорусів зробили виняток

Попри заборону на в’їзд для іноземців, громадяни Білорусі зможуть заїжджати на територію України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Заборона не стосуватиметься тих, хто має документи на проживання тут. Також виняток зробили для громадян Білорусі, які через протести в країні і дій режиму диктатора Лукашенка захочуть приїхати в Україну", – написав Гончаренко.

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Нагадаємо: 26 серпня Кабінет міністрів з опівночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонив в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670. Загалом в Україні зареєстровано 2354 смерті від COVID-19. Одужали – 53 454 особи. Наразі хворіють – 54 277 осіб.