У Польщі скоротять термін карантину до десяти днів

Термін обов’язкового карантину у Польщі скоротять з 14 до 10 днів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив у четвер під час пресконференції у Варшаві міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

“Період карантину буде скорочено до десяти днів. У нас є дані з Норвегії, а також з клінічної практики, що такий період ізоляції є безпечним і не призведе до великого приросту ризику стосовно 14-денного періоду карантину”,- заявив Недзельський.

Він зазначив, що з цього приводу готуються розпорядження глави МОЗ.

Заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска повідомив: якщо у країні люди не дотримуватимуться базових правил карантину, то уряд розгляне можливість відновлення певних обмежень на проведення масових заходів, зокрема масових сімейних святкувань.

Він повідомив, що станом на сьогодні у Польщі є 18 повітів, де діють обмеження у зв’язку з коронавірусом. Зокрема, сім повітів належать до так званої червоної зони, а 11 - до жовтої.

Як повідомлялося, станом на 28 серпня у світі зафіксували 24 583 805 випадків COVID-19. З них 834 261 - летальні, а 17 065 123 осіб одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.