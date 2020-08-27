У Британії зафіксували найвище з червня число випадків COVID-19

У Британії за останню добу зафіксували найбільшу з 12 червня кількість випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News.

У четвер в країні лабораторно підтвердили 1522 позитивних тести на COVID-19.

Як зазначає видання, це найвищий щоденний приріст випадків захворювання відтоді, як 15 червня в Англії відновили свою роботу магазини другорядних товарів, а 4 липня - відновили роботу ресторани та паби.

Як повідомляв Укрінформ, серед усіх найбільш потужних економік світу британська економіка постраждала найбільше від негативних наслідків коронавірусу (COVID-19).

Станом на ранок 27 серпня у світі зафіксували 24 332 280 випадків COVID-19. З них 829 666 - летальні, а 16 873 307 осіб одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.