Єгипет запроваджує з 1 вересня додаткові вимоги до туристів – ДПСУ

З 1 вересня всі без винятку громадяни віком від 6 років, які в’їжджають до Єгипту, мають надати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зокрема й члени екіпажів морських і повітряних суден.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ в телеграмі.

«Міністерство охорони здоров'я Єгипту опублікувало в Facebook додаткові вимоги до сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус», – йдеться в повідомленні.

Так, з 1 вересня під час в'їзду до країни усі без виключення громадяни віком від 6 років (включно з громадянами Єгипту) мають пред’явити сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття. Документ має відповідатиме таким вимогам:

- обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;

- бути виданим офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документа, та містити печатку лабораторії;

- не містити жодних виправлень, підтирань чи правок;

- містити інформацію про проведений вид тесту;

- має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR.

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Члени екіпажів морських та повітряних суден, які прибуватимуть до АРЄ, не звільняються від дотримання вказаних вимог. Проведення ПЛР-тестів (на борту судна чи після сходження на берег) для цієї категорії осіб має узгоджуватися агентською компанію з обслуговування суден із МОЗ АРЄ.

Громадян, у яких не буде необхідного сертифіката, не допустять до перетину державного кордону Єгипту до відповідного розпорядження МОЗ АРЄ та без обов’язкової здачі ПЛР-тесту у визначеній МОЗ АРЄ лабораторії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше влада Єгипту зобов’язувала усіх мандрівників, що в'їжджають до країни сухопутними, морськими чи повітряними шляхами, мати при собі документ, який підтверджує, що їхній ПЛР-тест на коронавірус негативний. Однак, правило не поширювалося на іноземців, які прибували до туристичних зон Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Алама й Мерса-Матрух. Якщо туристи хотіли виїхати за межі курортів, їм не дозволялося це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.