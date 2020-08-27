Єгипет з осені відкриває для туристів піраміди та музеї

Влада Єгипту з 1 вересня дозволила відкриття для туристів культурних пам'яток та музеїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сairoscene.

Це означає, що єгиптяни та іноземці зможуть подорожувати між провінціями та містами.

З початком осені туристичні об'єкти зможуть працювати з максимальним завантаженням 50%. Кількість осіб в одній екскурсійній групі може сягати до 25 туристів у музеях і не більш ніж 15 у пірамідах. Також обов’язковим буде температурний скринінг відвідувачів і персоналу та носіння захисних масок.

Крім того, місцева влада оголосила про зниження до 31 жовтня вартості квитків на відвідування об'єктів Верхнього Єгипту на 50%.

Як повідомляв Укрінформ, влада Єгипту вимагатиме негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус (COVID-19) в усіх мандрівників, починаючи з 1 вересня.

Сам тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду.

За даними місцевого міністерства туризму, з початку пом’якшення карантину 1 липня туристичні зони Шарм-ель-Шейха й Хургади вже відвідали понад 100 тисяч туристів, серед яких й українці.