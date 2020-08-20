Єгипет вимагатиме обов’язковий ПЛР-тест в усіх туристів

Єгипет вимагатиме обов’язковий ПЛР-тест в усіх туристів

Укрінформ
Влада Єгипту вимагатиме негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус (COVID-19) в усіх мандрівників починаючи з 1 вересня. 

Як передає Укрінформ, про це ahramonline заявив прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

«Ми прагнемо зберегти здоров'я тих, хто приїжджає до країни, та єгипетських громадян. Тому ми погодилися, що будь-який мандрівник, який прибуває в країну, повинен пройти тестування», - сказав він.

Відповідне рішення набуває чинності вже від 1 вересня.

Згідно з ним туристи повинні будуть показати на кордоні документ, що підтверджує їх негативний ПЛР-тест на COVID-19. Сам тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду.

За даними місцевого Міністерства туризму, з початку пом’якшення карантину 1 липня туристичні зони Шарм-ель-Шейха й Хургади вже відвідали понад 100 тисяч туристів, серед яких і українці.

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Раніше влада Єгипту зобов’язувала усіх мандрівників, що в'їжджають до Єгипту сухопутними, морськими чи повітряними шляхами, мати при собі документ, який підтверджує, що їх ПЛР-тест на коронавірус негативний. Однак, правило не поширювалося на іноземців, які прибували в туристичні зони Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Алама і Мерса-Матрух. При цьому, якщо туристи хотіли виїхати за межі курортів, їм не дозволялося це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок четверга, 20 серпня, у світі зафіксовано 22 579 141 випадок захворювання на COVID-19, зокрема летальних 791 002, одужали 15 301 257 осіб.

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