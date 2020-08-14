МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "червоної" та "зеленої" зон.

Як передає Укрінформ, він доступний на сайті МОЗ.

У переліку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення.

Зокрема, в Україні станом на 14 серпня цей показник становить 45,6. Таким чином, країна віднесена до "зеленої" зони.

До "червоної" зони віднесено 55 країн, стосовно 15 країн немає даних про захворюваність на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 серпня в Україні лабораторно підтверджено 87 872 випадки захворювання на COVID-19, зокрема за добу 1 732.

У світі, за даними Worldometer, виявлено 21 099 848 випадків захворювання на COVID-19, зокрема летальних 757 997, одужало 13 948 635 людей.