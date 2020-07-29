МОЗ хоче посилити покарання за напади на працівників “швидкої”

Міністерство охорони здоров’я винесе на розгляд Кабміну питання щодо посилення відповідальності за напади на медпрацівників екстреної меддопомоги.

Про це на брифінгу 29 липня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Велике питання, яке не вирішувалося за всі роки незалежності, щодо безпеки наших медичних працівників. Дуже часто виїжджаючи на виклик, вони не знають, куди вони їдуть. І здійснюються напади на працівників швидкої, такі ж напади здійснюються в приймальних відділеннях. Це неприпустимо, і я вже дав відповідне доручення, ми будемо в найближчі терміни виносити це на засідання Кабміну. Впевнений, що мої колеги мене підтримають щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників”, - сказав Степанов.

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Також Степанов зазначив, що місцева влада є власником приміщень підстанцій екстреної медичної допомоги, тому має забезпечити нормальні умови праці медичних працівників.

“Те , що я бачу під час своїх виїздів щодо інфраструктури, щодо стану підстанцій, де працюють наші фельдшери, лікарі і водії, перебуваючи на чергуванні, я думаю, всі зі мною погодяться, що це мають бути нормальні умови праці, нормальне приміщення, де вони можуть відпочити між викликами, це приміщення, в якому повинні бути елементарні речі", - наголосив міністр.

Він закликав місцеву владу створити нормальні умови праці для медичних працівників.

"Це питання дуже швидко може бути вирішено, і я звертаюся до керівників місцевого самоврядування, місцевої влади, тому що ці приміщення знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, місцевих громад. Ці ремонти не дуже дорого коштують”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що з 1 вересня планується підвищення заробітної плати медичним працівникам, в тому числі і працівникам екстреної медичної допомоги, оновлення інфраструктури системи екстреної медичної допомоги, а також забезпечення новими автомобілями, яких в 2020 році планується закупити в кількості 400 штук.