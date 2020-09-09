Дим від лісових пожеж у США дійшов до Канади

Дим від лісових пожеж, що вирують у американському штаті Вашингтон, досяг Канади.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що дим вкрив більшість південних регіонів канадської провінції Британська Колумбія.

“Від острова Ванкувер до регіону Оканаган — мешканці прокинулися під відчутний запах та димний аромат у повітрі”, - йдеться у матеріалі.

CBC News стверджує, що зі США до Канади смог перетягнула погодна система високого тиску, яка сформувалася у понеділок. “У вівторок показники атмосферного тиску залишаться незмінними, утримуючи дим над південною частиною провінції”, - стверджує медіаресурс.

Через зниження показників якості повітря, міністерство навколишнього середовища Канади рекомендує жителям Британської Колумбії обмежити перебування на вулиці, а дітям та старшим людям взагалі відмовитися від активних дій під відкритим небом.

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Нагадаємо: упродовж минулих вихідних потужні вітри роздмухували лісові пожежі у штаті Вашингтон. Вогонь вже знищив десятки тисяч гектарів лісу та більшість містечка Малдер на сході штату.

Фото: ЕРА