На сході Туреччини вирує масштабна лісова пожежа

На сході Туреччини, в провінції Хатай, пожежники другий день поспіль намагаються взяти під контроль лісову пожежу, яка територіально охопила райони трьох населених пунктів в одному з районів.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на повідомлення міністерства лісового господарства Туреччини.

«В операції з приборкання вогню задіяно 2 літаки, 12 вертольотів, 182 пожежні машини, 24 землерийні машини та 792 особовий склад, 45 з яких є технічним персоналом», - йдеться у повідомленні.

Вогонь поширився в районі Антакйа, біля населених пунктів Ічмелер, Кіседжік, Карлису. В районі, де триває операція, перебуває міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.

У районі проведення операції створено кризовий центр, який координує дії вогнеборців та рятувальників.

Фото: sozcu.com.tr