У Каліфорнії - надзвичайна ситуація через лісові пожежі

Губернатор американського штату Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у п’яти округах режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Йдеться про округи Фрусно, Мадера, Маріпоса, Сан-Бернардіно та Сан-Дієго.

За словами представника місцевої Нацгвардії, у неділю гелікоптерами евакуйовано понад 200 людей з кемпінгу, оточеному лісовими пожежами.

Зазначається, що нинішні лісові пожежі є рекордними для Каліфорнії за кількістю вигорілої площі – 2 094 955 арів.

Американські метеорологи заявляють про щонайменше 10 температурних рекордів, зафіксованих за минулі вихідні у штаті.

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Як повідомляв Укрінформ, на заході США лісові пожежі охопили понад 140 кв. км. Вогонь, який поширюється дуже швидко, загрожує знищити більш як 3 тисячі будівель.

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