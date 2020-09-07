У Каліфорнії - надзвичайна ситуація через лісові пожежі
Укрінформ
Губернатор американського штату Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у п’яти округах режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Йдеться про округи Фрусно, Мадера, Маріпоса, Сан-Бернардіно та Сан-Дієго.
За словами представника місцевої Нацгвардії, у неділю гелікоптерами евакуйовано понад 200 людей з кемпінгу, оточеному лісовими пожежами.
Зазначається, що нинішні лісові пожежі є рекордними для Каліфорнії за кількістю вигорілої площі – 2 094 955 арів.
Американські метеорологи заявляють про щонайменше 10 температурних рекордів, зафіксованих за минулі вихідні у штаті.
Як повідомляв Укрінформ, на заході США лісові пожежі охопили понад 140 кв. км. Вогонь, який поширюється дуже швидко, загрожує знищити більш як 3 тисячі будівель.
Фото: Getty Images