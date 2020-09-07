Лісові пожежі у Каліфорнії загрожують майже 3 тисячам будинків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
«Менш ніж за добу лісові пожежі у центрі Каліфорнії поширились на понад 140 квадратних кілометрів. Полум'я охоплювало нові території настільки швидко, що 150 відпочивальників на кемпінгу в районі озера Шейвер виявилися відрізаними вогнем», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, людей довелось евакуювати військовим гелікоптером. 10 з них зазнали ушкоджень, двоє – в тяжкому стані.
Зараз вогонь загрожує знищити понад 3 тисячі будівель у районі Національного парку Сієрра.
За словами експертів, пожежа шириться настільки швидко, що може виникнути небезпека так званого піроторнадо - коли язики полум'я підіймаються угору на десятки метрів.
Пожежам сприяє суха спекотна погода, яка утримується у регіоні: неподалік Лос-Анджелеса зафіксували рекордні +47C.