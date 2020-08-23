Пожежі в Каліфорнії: Трамп наказав надати федеральну допомогу штату
Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Як зазначається, допомога може містити гранти на ремонт будинків і тимчасове житло, а також заходи, що допомагають бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха, яке вже забрало життя щонайменше шести осіб.
"Трамп оголосив, що на території штату Каліфорнія сталося велике стихійне лихо, і наказав надати федеральну допомогу на додаток до зусиль влади штату через лісові пожежі, які виникли 14 серпня 2020 року", - вказується в заяві.
Вогонь вже знищив понад 500 будинків та інших будівель в штаті. Понад 175 тисяч жителів штату були змушені покинути свої будинки.
Раніше повідомлялося, що в американському штаті Каліфорнія в результаті природних пожеж загинули п'ятеро людей. Крім того, в Каліфорнії за останні кілька днів було зафіксовано близько 11 тисяч ударів блискавок, які привели до виникнення 367 нових вогнищ загоряння.