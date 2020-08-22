У Каліфорнії через лісові пожежі евакуюють понад 110 тисяч осіб

Влада штату Каліфорнія розпорядилися про евакуацію понад 110 тисяч жителів, будинкам яких загрожують природні пожежі.

Про це повідомив губернатор Гевін Ньюсом на пресконференції, трансляція якої велася на його сторінці в Twitter, передає Укрінформ.

"Повідомлення про евакуацію слід сприймати з усією серйозністю. Ми розіслали такі повідомлення 119 тис. Осіб", - йдеться у повідомленні.

today in california pic.twitter.com/6IR6UsHNGU — Logan Williams (@obtusatum) August 21, 2020

Ньюсом розповів, що кількість осередків природних пожеж на півночі штату зросла з 367 до 560, в результаті чого вигоріла територія площею 320 тисяч гектарів. Понад 12 тисяч пожежників було мобілізовано на боротьбу з пожежами, в якій задіяли понад тисячу машин, 88 вертольотів, 241 бульдозер, а також 24 літаки. Жертвами стихії стали вже шестеро людей.

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Раніше повідомлялося, що в американському штаті Каліфорнія в результаті природних пожеж загинули п'ятеро людей. Крім того, в Каліфорнії за останні кілька днів було зафіксовано близько 11 тис. Ударів блискавок, які призвели до виникнення 367 нових осередків загоряння.

Як повідомляв Укрінформ, лісова пожежа на півдні канадської провінції Британська Колумбія збільшилася до 2 тис. га та наближається до населеного пункту.

Фото: The Sacramento Bee