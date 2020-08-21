У Канаді оголосили евакуацію через лісову пожежу

У Канаді оголосили евакуацію через лісову пожежу

Фото, відео
Укрінформ
Лісова пожежа на півдні канадської провінції Британська Колумбія збільшилася до 2 тис. га та наближається до населеного пункту. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

“Вогонь вже знищив один будинок у селищі Херітедж Гілс, евакуйовано жителів 319 будинків. Жителі інших 3785 будинків на південному сході міста Пентінктон та Апер Кармі вже два дні живуть у стані підвищеної готовності до евакуації”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що більша частина пожежі нині вирує на віддалі від будівель, але сьогодні це може змінитися через вітер до 70 км/год.

На гасінні пожежі задіяні 100 вогнеборців, яких підтримує спецлітак.

Читайте також: У Каліфорнії горять ліси, є загиблі

У цьому ж регіоні поблизу селища Бівердел вирує інша пожежа площею 3000 га, однак вона поки не загрожує майну та життю людей, тож попередження про можливу евакуацію тут скасоване.

Загалом від початку сезону у квітні на території Британської Колумбії зареєстровано 540 лісових пожеж, більше чверті яких виникли минулого тижня.

Фото: JONATHAN HAYWARD/THE CANADIAN PRESS

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-