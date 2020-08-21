У Канаді оголосили евакуацію через лісову пожежу

Лісова пожежа на півдні канадської провінції Британська Колумбія збільшилася до 2 тис. га та наближається до населеного пункту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

“Вогонь вже знищив один будинок у селищі Херітедж Гілс, евакуйовано жителів 319 будинків. Жителі інших 3785 будинків на південному сході міста Пентінктон та Апер Кармі вже два дні живуть у стані підвищеної готовності до евакуації”, - йдеться у матеріалі.

People on the beach in Penticton our watching the Christie Mountain fire in the distance. Several helicopters are dumping water on the blaze today. We are hoping for an update from @BCGovFireInfo on the status of the fire soon. pic.twitter.com/7bXCcwPY2d — Brady Strachan (@BradyStrachan) August 20, 2020

Зазначається, що більша частина пожежі нині вирує на віддалі від будівель, але сьогодні це може змінитися через вітер до 70 км/год.

На гасінні пожежі задіяні 100 вогнеборців, яких підтримує спецлітак.

The Solomon Mtn wildfire (N61276) is now classified as Under Control at 23.5 ha in size. Evacuation Alerts have been rescinded & it will not be a Fire of Note after today. #BCWildfire crews continue to reinforce containment lines. More info: https://t.co/YbWoha4Ba2 #Beaverdell pic.twitter.com/xU6oLnpSei — BC Wildfire Service (@BCGovFireInfo) August 21, 2020

У цьому ж регіоні поблизу селища Бівердел вирує інша пожежа площею 3000 га, однак вона поки не загрожує майну та життю людей, тож попередження про можливу евакуацію тут скасоване.

Загалом від початку сезону у квітні на території Британської Колумбії зареєстровано 540 лісових пожеж, більше чверті яких виникли минулого тижня.

Фото: JONATHAN HAYWARD/THE CANADIAN PRESS