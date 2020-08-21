У Каліфорнії горять ліси, є загиблі

Внаслідок масштабних лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія загинули четверо людей, ще четверо постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Троэ людей загинули внаслідок стихійного лиха в окрузі Напа, а одна - в окрузі Солано.

Як зазначають місцеві пожежники, також є інформація про чотирьох постраждалих. Тим часом в округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тис. людей.

За словами губернатора Гевіна Ньюсома, наразі у Каліфорнії спостерігаються лісові пожежі, яких вже багато років не бачили.

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У штаті останнім часом було зафіксовано понад 360 пожеж, які у більшості випадків були спровоковані блискавками.

Фото: CNN