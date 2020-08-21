У Каліфорнії горять ліси, є загиблі
Укрінформ
Внаслідок масштабних лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія загинули четверо людей, ще четверо постраждали.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Троэ людей загинули внаслідок стихійного лиха в окрузі Напа, а одна - в окрузі Солано.
Як зазначають місцеві пожежники, також є інформація про чотирьох постраждалих. Тим часом в округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тис. людей.
За словами губернатора Гевіна Ньюсома, наразі у Каліфорнії спостерігаються лісові пожежі, яких вже багато років не бачили.
У штаті останнім часом було зафіксовано понад 360 пожеж, які у більшості випадків були спровоковані блискавками.
Фото: CNN