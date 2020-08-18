У США зафіксували випадок чуми у людини

В американському штаті Каліфорнія вперше за п’ять років виявили зараження людини чумою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Los Angeles Times.

Зазначається, що житель округу Ельдорадо, ймовірно, заразився після укусу інфікованої блохи, коли він гуляв зі своєю собакою уздовж річки Тракі.

Останні випадки інфікування чумою були зафіксовані в Каліфорнії у двох жителів округу Лос-Анджелес. Ймовірно, вони були заражені під час відвідування Йосемітського національного парку на кордоні зі штатом Невада. Обидва пацієнти одужали.

За даними Центрів з контролю над захворюваннями і профілактиці, з початку минулого століття в США було зареєстровано близько тисячі випадків захворювання на чуму.

Рідкісне, але потенційно смертельне бактеріальне захворювання найчастіше передається блохами, які заразилися від білок, бурундуків та інших диких гризунів.

Симптоми чуми включають жар, нудоту, слабкість і збільшення лімфатичних вузлів і зазвичай проявляються протягом двох тижнів після контакту з інфекцією. При ранньому виявленні чуму можна вилікувати.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня стало відомо, що у північному китайському місті Баотоу, що у провінції Внутрішня Монголія, зареєстрували смерть місцевого чоловіка від кишкової форми чуми. Влада «закрила» район де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи.

У Монголії за період з середини липня від чуми померли 15-річний підліток та 42-річний чоловік.