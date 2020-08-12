У Монголії друга за місяць смерть від бубонної чуми

Міністерство охорони здоров’я Монголії підтвердило смерть 42-річного чоловіка від бубонної чуми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Летальний випадок був зафіксований у вівторок уночі у провінції Ковд, що на заході Монголії.

За словами представника міністерства Доржа Нарангереля, чоловік перед смертю купив двох убитих бабаків. Чиновник також закликав громадян не їсти та не полювати на бабаків, аби не поширювати бубонну чуму в країні.

Попри те, що у Монголії заборонене полювання на бабаків, багато громадян вважають м'ясо тварини делікатесом й ігнорують місцеве законодавство.

Зазначається, що з початку року у країні повідомлялося про 12 випадків із підозрою на бубонну чуму. Четверо випадків були підтверджені тестами лабораторій. У середині липня 15-річний хлопець загинув від бубонної чуми у провінції Гові-Алтай, що також на заході Монголії.

Бубонна чума є однією з клінічних форм чуми — зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби. Симптоми: гарячка, тяжка інтоксикація. Характеризується геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів. Висока летальність. Хворі на чуму підлягають обов'язковій негайній госпіталізації у спеціалізовані стаціонари, які працюють у суворому протиепідемічному режимі. При підозрі на чуму негайно розпочинають етіотропну терапію без очікування результатів лабораторного підтвердження.

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