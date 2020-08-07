У Китаї "закрили" село через смерть від бубонної чуми

Влада китайського регіону Внутрішня Монголія закрила на в’їзд та виїзд село Суджі Сінкун після того, як там помер чоловік від бубонної чуми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Чоловік помер в неділю, однак діагноз йому підтвердили 6 серпня.

Після смерті хворого влада «закрила» село Суджі Сінкун, де мешкав чоловік, і наказала щоденно проводити дезінфекцію будинків.

На даний момент усі жителі села здали тест, результати були негативні.

Це вже другий випадок - і перша смерть - бубонної чуми, яку Китай підтвердив цього року. Попередній випадок був виявлений у липні в Баяннурі, іншому населеному пункті Внутрішньої Монголії.

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Чума - це зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідко - септичним перебігом і високою летальністю. Чума здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі.

За даними ВООЗ, щороку від 1000 до 2000 людей заражається чумою.