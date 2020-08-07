У Китаї "закрили" село через смерть від бубонної чуми
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Чоловік помер в неділю, однак діагноз йому підтвердили 6 серпня.
Після смерті хворого влада «закрила» село Суджі Сінкун, де мешкав чоловік, і наказала щоденно проводити дезінфекцію будинків.
На даний момент усі жителі села здали тест, результати були негативні.
Це вже другий випадок - і перша смерть - бубонної чуми, яку Китай підтвердив цього року. Попередній випадок був виявлений у липні в Баяннурі, іншому населеному пункті Внутрішньої Монголії.
Чума - це зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідко - септичним перебігом і високою летальністю. Чума здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі.
За даними ВООЗ, щороку від 1000 до 2000 людей заражається чумою.