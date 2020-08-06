У Китаї зафіксували смерть від чуми

У північному китайському місті Баотоу, що у провінції Внутрішня Монголія, зареєстрували смерть місцевого чоловіка від кишкової форми чуми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

У місцевому Комітеті охорони здоров’я заявили, що чоловік помер ще у неділю після відриву тромбу від стінки судини.

Наразі 35 людей знаходяться у карантині, їхні тести на чуму виявилися негативними.

Зазначається, що влада «закрила» район де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи.

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Чума - це зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідко - септичним перебігом і високою летальністю. Чума здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі. За приблизними підрахунками, за відому історію чума забрала життя 180—200 мільйонів людей.

Фото: Xinhua