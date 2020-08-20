На Луганщині вирує масштабна пожежа

Рятувальники гасять пожежу поблизу села, яке розташоване між Сєверодонецьком і Рубіжним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

«Оперативна інформація щодо загоряння сухої трави поблизу с. Воєводівка станом на 16:50. 20 серпня об 11:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої трави поблизу с. Воєводівка Сєверодонецької міської ради. Прибувши на місце події, рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що між с. Воєводівкою та м. Сєверодонецьком трьома окремими осередками горить суха трава», - йдеться в повідомленні.

Враховуючи обставини та масштаб пожежі, були задіяні додаткові сили та техніка 35, 9, 38, 21, 13 ДПРЧ та ЧСПТ ГУ ДСНС України у Луганській області.

О 16:40 пожежу локалізували. Наразі триває ліквідація. До ліквідації залучено 33 вогнеборці та 10 одиниць техніки.

Місцеві мешканці в соціальних мережах розміщують фотографії автомобільного затору, що утворився на трасі через пожежу. Ситуація ускладнена ще й тим, що неподалік розташований лісовий масив, переважно хвойних порід дерев.

Як повідомлялось раніше, 6-7 липня через лісову пожежу в Новоайдарському районі Луганської області згоріло кілька десятків будинків і загинуло п’ятеро людей в селі Смоляниновому. 8-го липня виникла пожежа на сміттєзвалищі самого Сєвєродонецька, яку вдалось загасити без важких наслідків.

Фото: ДСНС