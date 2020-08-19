Пожежу в центрі Києва загасили, постраждалих немає

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу на вулиці Велика Васильківська, 81, унаслідок займання ніхто не постраждав.

Про це інформує у Телеграмі пресслужба КМДА, передає Укрінформ.

«О 20:51 столичні рятувальники ліквідували пожежу на вул. Великій Васильківській, 81, постраждалих немає», - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, у столиці рятувальники локалізували пожежу на вулиці Великій Васильківській на площі 800 квадратних метрів.

Фото: kyivcity.gov.ua