Пожежу в центрі Києва загасили, постраждалих немає
Укрінформ
Столичні вогнеборці ліквідували пожежу на вулиці Велика Васильківська, 81, унаслідок займання ніхто не постраждав.
Про це інформує у Телеграмі пресслужба КМДА, передає Укрінформ.
«О 20:51 столичні рятувальники ліквідували пожежу на вул. Великій Васильківській, 81, постраждалих немає», - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, у столиці рятувальники локалізували пожежу на вулиці Великій Васильківській на площі 800 квадратних метрів.
Фото: kyivcity.gov.ua