У Києві знову горіла новобудова

Ввечері 21 липня на вулиці Стеценка у Києві спалахнув багатоповерховий житловий будинок у ЖК "Співоче".

Про це повідомляє APnews.

Відомо, що загорівся будинок, який ще не ввели в експлуатацію. Ймовірно, спалахнули будівельні матеріали.

Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах та фасад і активно розповсюджувався через вітряну погоду. За інформацією "Києва Оперативного", це понад 200 квадратних метрів.

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На місці події приїхали рятувальники та пожежники, які евакуювали усіх жителів комплексу на безпечну відстань.

Згодом стало відомо, що вогнеборцям вдалося загасити пожежу. Інформації про постраждалих немає.