На столичному Подолі горіла новобудова
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ДСНС.
“О 16.52 надійшло повідомлення про пожежу на території будівництва на Вознесенському узвозі. До місця події було направлено три відділення пожежно-рятувальних підрозділів. Як з'ясувалось, на території будівництва сталося загоряння сміття з подальшим розповсюдженням вогню на стіни новобудови на рівні 2-3 поверху. Загальна площа пожежі становила 30 кв. м”, - поінформували в пресслужбі.
За даними ДСНС, пожежу було ліквідовано о 17.15. «Аби впевнитись, що пожежа повністю ліквідована, рятувальники провели роботи з розбирання утеплювача на стіні», - додали у відомстві.
До гасіння було залучено 13 пожежників та три одиниці техніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, запевнили у Держслужбі.
Як свідчить оприлюднене в соцмережі відео, від цієї пожежі над столичним Подолом піднявся величезний стовп чорного диму.