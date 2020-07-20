На столичному Подолі горіла новобудова

У Києві на Подолі рятувальники ліквідували пожежу в новобудові.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ДСНС.

“О 16.52 надійшло повідомлення про пожежу на території будівництва на Вознесенському узвозі. До місця події було направлено три відділення пожежно-рятувальних підрозділів. Як з'ясувалось, на території будівництва сталося загоряння сміття з подальшим розповсюдженням вогню на стіни новобудови на рівні 2-3 поверху. Загальна площа пожежі становила 30 кв. м”, - поінформували в пресслужбі.

За даними ДСНС, пожежу було ліквідовано о 17.15. «Аби впевнитись, що пожежа повністю ліквідована, рятувальники провели роботи з розбирання утеплювача на стіні», - додали у відомстві.

До гасіння було залучено 13 пожежників та три одиниці техніки.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, запевнили у Держслужбі.

Як свідчить оприлюднене в соцмережі відео, від цієї пожежі над столичним Подолом піднявся величезний стовп чорного диму.