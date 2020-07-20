На Чернігівщині вогонь знищив понад 23 гектари посівів зернових культур

На полях Борзнянського району Чернігівщини вогнем знищено понад 23 га посівів озимої пшениці та ячменю.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Біля с. Адамівка Борзнянського району, на території ПП "Артанія Агро", о 15 год. 08 хв. 19 липня сталася пожежа посіву озимої пшениці. Вогнем знищено 8 га озимої пшениці. Ймовірна причина пожежі - підпал", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Зазначається, що ще 0,3 га пшениці того ж дня згоріло на землях, які поблизу міста Борзна обробляє СТОВ "Авангард". А біля с. Оленівка, на території ТОВ "Агро-Регіон Борзна", вогонь знищив 15 га ячменю.

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Всі пожежі почалися в неділю у проміжку між 15 і 16 годинами. Їх імовірною причиною фахівці називають підпал.