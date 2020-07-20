На Чернігівщині вогонь знищив понад 23 гектари посівів зернових культур

На Чернігівщині вогонь знищив понад 23 гектари посівів зернових культур

Укрінформ
На полях Борзнянського району Чернігівщини вогнем знищено понад 23 га посівів озимої пшениці та ячменю.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Біля с. Адамівка Борзнянського району, на території ПП "Артанія Агро", о 15 год. 08 хв. 19 липня сталася пожежа посіву озимої пшениці. Вогнем знищено 8 га озимої пшениці. Ймовірна причина пожежі - підпал", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Зазначається, що ще 0,3 га пшениці того ж дня згоріло на землях, які поблизу міста Борзна обробляє СТОВ "Авангард". А біля с. Оленівка, на території ТОВ "Агро-Регіон Борзна", вогонь знищив 15 га ячменю.

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Всі пожежі почалися в неділю у проміжку між 15 і 16 годинами. Їх імовірною причиною фахівці називають підпал.

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