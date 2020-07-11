Пожежа на Луганщині: Площа, пройдена вогнем, вже близько 5 тисяч гектар

Пожежа на Луганщині: Площа, пройдена вогнем, вже близько 5 тисяч гектар

Укрінформ
Площа, пройдена вогнем на Луганщині, склала приблизно 5 тисяч гектар.

Про це в ефірі телеканалу «ДОМ» розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Головною небезпекою він назвав швидке поширення вогню і так званий верхову пожежу. Це коли вогонь розповсюджується по кронах дерев. Він пояснив, що сильний вітер в різних напрямах — до 25 м /є причиною швидкого розповсюдження вогню, і спрогнозувати напрямок його рух відразу не можна.

"Я нагадую, що температура при такому пожежі — від 700 до 1200 °C. Це дуже велика температура. Рятувальники працюють фактично впритул до вогняного фронту завдяки тому, що оперативно були визначені вирішальні напрямки. Були вчасно перекинуті з сусідніх областей — це Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька — сили та засоби. Були підключені Збройні сили України, в тому числі й інженерна техніка. Працювали Національна поліція і Національна гвардія. Завдяки тому, що це постійно перебувало під контролем керівництва держави, і завдяки тому, що швидко скоординували всі ці дії, ми локалізували вогонь на вчора, на 17:40. Зараз фактично йде ліквідація тих залишків — тліючих пнів, тліючої деревини, які зараз є на місці після пожежі. Нагадаю, що площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га. Це немаленька площа. Цьому передувала дуже спекотна погода, суха - 6 липня було 38 °C - і дуже сильний вітер", - прокоментував надзвичайну ситуацію Хорунжий.

Як повідомляє кореспондент hromadske, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, що спалахнула на Луганщині 6 липня, проте вогонь перекинувся на смітник, розташований за сім кілометрів від Сєвєродонецька Луганської області.

По інформації Сєвєродонецької міської ради, 7 липня працівники полігону евакуювалися зі звалища, а після повернення виявили, що значна частина площі звалища горить. У полігону є ємність для води на 500 м3. За словами працівника полігону, пожежники спустошили її, і після цього їм не вистачає води для гасіння пожежі.

До гасіння звалища залучені тільки співробітники Сєвєродонецького управління ДСНС, однак їх сил, за даними міської ради, недостатньо.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-