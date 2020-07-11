Пожежа на Луганщині: Площа, пройдена вогнем, вже близько 5 тисяч гектар

Площа, пройдена вогнем на Луганщині, склала приблизно 5 тисяч гектар.

Про це в ефірі телеканалу «ДОМ» розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Головною небезпекою він назвав швидке поширення вогню і так званий верхову пожежу. Це коли вогонь розповсюджується по кронах дерев. Він пояснив, що сильний вітер в різних напрямах — до 25 м /є причиною швидкого розповсюдження вогню, і спрогнозувати напрямок його рух відразу не можна.

"Я нагадую, що температура при такому пожежі — від 700 до 1200 °C. Це дуже велика температура. Рятувальники працюють фактично впритул до вогняного фронту завдяки тому, що оперативно були визначені вирішальні напрямки. Були вчасно перекинуті з сусідніх областей — це Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька — сили та засоби. Були підключені Збройні сили України, в тому числі й інженерна техніка. Працювали Національна поліція і Національна гвардія. Завдяки тому, що це постійно перебувало під контролем керівництва держави, і завдяки тому, що швидко скоординували всі ці дії, ми локалізували вогонь на вчора, на 17:40. Зараз фактично йде ліквідація тих залишків — тліючих пнів, тліючої деревини, які зараз є на місці після пожежі. Нагадаю, що площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га. Це немаленька площа. Цьому передувала дуже спекотна погода, суха - 6 липня було 38 °C - і дуже сильний вітер", - прокоментував надзвичайну ситуацію Хорунжий.

Як повідомляє кореспондент hromadske, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, що спалахнула на Луганщині 6 липня, проте вогонь перекинувся на смітник, розташований за сім кілометрів від Сєвєродонецька Луганської області.

По інформації Сєвєродонецької міської ради, 7 липня працівники полігону евакуювалися зі звалища, а після повернення виявили, що значна частина площі звалища горить. У полігону є ємність для води на 500 м3. За словами працівника полігону, пожежники спустошили її, і після цього їм не вистачає води для гасіння пожежі.

До гасіння звалища залучені тільки співробітники Сєвєродонецького управління ДСНС, однак їх сил, за даними міської ради, недостатньо.