У Києві горить будівля на Великій Васильківській

У столиці рятувальники локалізували пожежу на вулиці Великій Васильківській, 85-87 на площі 800 квадратних метрів.

Про це інформує пресслужба КМДА у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Пожежу на площі 800 кв. м на вулиці Великій Васильківській, 85-87 локалізовано о 19:55», - йдеться у повідомленні.

Раніше у КМДА повідомляли, що ця пожежа виникла в одній із квартир на останньому поверсі 4-поверхового житлового будинку та розповсюдилася на дах, і повідомляли, що площа пожежі становила 200 кв. м.

За інформацією КМДА, було врятовано двох людей, ще 15 осіб – відвели на безпечну відстань.

Уточнюється, що локалізація пожежі ускладнена дерев’яними перекриттями будинку, через що вогонь швидко поширюється.

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«Залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників ДСНС Києва та КАРС «Київська служба порятунку», - повідомляли в КМДА.

Як повідомлялося, у Дніпрі на території одного з підприємств ліквідували пожежу в складській будівлі на площі 2 тисячі квадратних метрів.

Фото: kyivcity.gov.ua